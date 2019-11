F1, libere 3 Brasile: Hamilton-Verstappen, che duello. I ferraristi sono lì

FORMULA 1 BRASILE

La terza sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile a Interlagos vede Lewis Hamilton essere il più veloce di tutti. Il campione del mondo chiude in testa con 1:08.320 sulla sua Mercedes; dietro di lui c’è la Red Bull di Max Verstappen, che tallona il pilota inglese ad appena 26 millesimi di distacco. Le Ferrari si piazzano alle loro spalle: Charles Leclerc è terzo a +0.291 da Hamilton, Sebastian Vettel è quarto a +0.344. Ottimo quinto posto per Albon; Bottas chiude sesto.



Lewis Hamilton su Mercedes realizza il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile che si corre a Interlagos, penultima prova della stagione 2019 di Formula 1. Il pilota della Mercedes, già campione del mondo, gira in 1:08.320. Secondo tempo per Max Verstappen (a 26 millesimi dalla W10 di Lewis) il quale attende un po’ prima di scendere in pista a scaldare la sua Red Bull. L’olandese ha dalla sua l’ottima trazione della RB15, che gli consente di ottenere ottimi intertempi negli ultimi due settori della pista di Interlagos, quelli più guidati. La Mercedes, dal canto suo, appare competitiva con Hamilton sul giro secco, ma è sul ritmo gara che la scuderia di Brackley fa la differenza.

Su una pista umida, ma dove la pioggia ha dato tregua rispetto alla giornata precedente, con la temperatura dell’asfalto aumentata di dieci gradi, le Ferrari confermano di essere competitive e di potere dire la loro in questo weekend. Dopo la “doppietta” di venerdì nelle FP2, infatti, arriva il terzo posto di Charles Leclerc e il quarto di Sebastian Vettel. La Ferrari diversifica il lavoro in pista rispetto al solito, dedicando l’ultima parte delle FP3 al passo gara ed effettuando la sua prova di qualifica prima degli altri, con una pista in forte evoluzione. Vettel centra così un ottimo crono nella simulazione passo gara: 1:12.7 (1:13.3 per Leclerc al primo tentativo). Buona prestazione di Alexander Albon su Red Bull, quinto davanti all’altra Mercedes di Valtteri Bottas; il piazzamento di quest’ultimo non rispecchia però l’andamento della sua prima giornata. Settima la Toro Rosso di Daniil Kvyat che precede Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo; chiudono la top 10 le McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz.