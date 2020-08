F1, Leclerc sorride: "Quasi una vittoria, ho pensato di prendere Bottas"

FERRARI

L’ottavo posto in griglia e l’incapacità di tenere il passo dei più forti venerdì e sabato avevano portato Charles Leclerc a pensare in negativo, ma l’andamento della gara e il quarto posto finale hanno ridato il sorriso al pilota monegasco della Ferrari: “È un risultato insperato, per me è quasi come una vittoria – ha affermato a fine gara –. So che è brutto da dire solo per un quarto posto, ma dobbiamo essere onesti visto l’andamento attuale. Onestamente non capisco come abbiamo trovato questa performance, alla fine dello stint con le gomme dure andavo molto bene e ad un certo momento pensavo di attaccare Bottas. Adesso sono curioso di analizzare i dati per capire come ci siamo riusciti”.

Leclerc ha anche parlato dei momenti di lotta con Lewis Hamilton: “Ho cercato di non rendergli la vita facile. Bisogna scegliere le proprie battaglie. A inizio gara l’ho fatto passare facilmente perché non aveva senso lottare. A fine gara invece ci ho creduto fino alla fine, un podio sarebbe stato inaspettato ed eccezionale. Ci ho provato”.

Dure invece, nei confronti del suo team, le parole di Sebastian Vettel, protagonista di un errore a inizio gara e arrivato dodicesimo alla bandiera a scacchi: “La strategia non è stata grandiosa. Abbiamo fatto esattamente quello che volevamo evitare. Non so cosa abbiano pensato in quei momenti”. Sul testacoda di inizio gara, il tedesco ha aggiunto: “Non so cosa sia successo perché io ho cercato di tenermi fuori dai guai, ho avuto un colpo probabilmente dal cordolo e sono stato colto un po’ di sorpresa. Di certo è stata una giornata frustrante, cercherò di fare il mio meglio e mantenere la calma il più possibile, guardando avanti”.

A Vettel, sulla questione strategia, ha risposto Mattia Binotto, team principal del Cavallino: “Abbiamo anticipato di qualche giro la sua prima sosta rispetto all’ideale mettendolo alle spalle di Raikkonen, ma sapevamo che avrebbe recuperato velocemente la posizione in pista, così ha permesso a Charles di continuare nella sua rimonta. Complessivamente per la scuderia era la scelta giusta, non lo abbiamo penalizzato. È arrivato dodicesimo e sarebbe arrivato dodicesimo comunque, la sua gara è stata compromessa in partenza e credo che questo sia stato più determinante della strategia”.