F1 Messico, Leclerc: "Proverò ad onorare il 100° GP. Saremo vicini alle Red Bull"

FERRARI

© Getty Images La Ferrari potrà lottare con la Red Bull nel GP del Messico. Ne è certo Charles Leclerc, che ha parlato nella conferenza stampa che precederà la terzultima prova della stagione F1, che ha già incoronato Max Verstappen come campione del mondo. Il monegasco, che festeggia il 100° GP, predica ottimismo: "Cercherò di rendere speciale questo traguardo e difendere il secondo posto nel Mondiale. Domenica saremo vicini alle Red Bull". Gli fa eco Carlos Sainz: "Amo correre qui e amo il Messico, proverò a vincere"

Dopo il terzo posto di Austin, la Formula 1 riparte dal Messico e dall'Autodromo Hermanos Rodriguez, che ospita la terzultima prova della stagione. Il Mondiale è già stato assegnato a Max Verstappen, ma il secondo posto è ancora in gioco tra Leclerc e Perez, separati da due punti. Il monegasco, nella conferenza stampa inaugurale, predica ottimismo: "Abbiamo lavorato per vincere il Mondiale, ma non è più in gioco e dunque useremo le ultime tre gare della stagione per diventare un team migliore e lottare per il titolo in futuro. Intanto, daremo tutto per arrivare secondi in classifica. La Red Bull è la squadra da battere, trovano sempre qualcosa in più dalle qualifiche alla gara, ma sono sicuro che saremo più vicini domenica. Non so se questa pista sia migliore o peggiore per noi, ma lotteremo per vincere".

Leclerc festeggerà anche il 100° GP in carriera, e non nasconde l'emozione: "A volte non ci si rende conto di come sia passato tutto così rapidamente. Si tratta di una pietra miliare che speriamo di celebrare con una gara speciale e da ricordare. Ricordo ancora il mio arrivo in F1 con l'Alfa Romeo in Austria, un sogno che si è avverato così come il mio passaggio in Ferrari. Ho ancora tanti sogni da realizzare, uno è il Mondiale e spero di conquistarlo il prima possibile. Mi sto godendo questo percorso e sono molto fortunato per ciò che ho vissuto".

Emozionato anche Carlos Sainz, che ribadisce il suo amore per il Messico nelle dichiarazioni rilasciate ai media: "Amo correre qui, la tifoseria messicana è caldissima e si sente ampiamente l'affetto della gente. Ovviamente tutti sperano che vinca Perez, ma credo che saranno felici anche se dovessi vincere io. Proverò a farlo. Previsioni? L'altura di Città del Messico cambierà tante cose, ma sono sicuro che saremo competitivi".

Lo spagnolo, eliminato anzitempo ad Austin per un contatto al via dopo la partenza dalla pole, torna su quell'episodio e sulle sue sensazioni: "Credo che Russell sia l'unico in tutto il paddock a pensare che i cinque secondi di penalità fossero ingiusti. Ovviamente non sono contento per ciò che è successo recentemente, perché ho bisogno di portare a termine le gare e mi sono ritirato nelle ultime due. In tutto non ho portato a termine quattro gare e c'è senza dubbio rammarico. Questo non dovrà succedere l'anno prossimo, se vogliamo lottare per il Mondiale".