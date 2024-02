F1,Leclerc e Sainz non si sbilanciano sulla macchina: "Red Bull ancora avanti"

FERRARI

I due piloti della scuderia emiliana hanno commentato le sensazioni sulla nuova auto, pronta a scendere in pista in Bahrein

"È difficile dire a che punto siamo. Abbiamo svolto bene il nostro programma, questo ci aiutera' a sviluppare bene la vettura e non ci sono state sorprese negative". A confermarlo è stato Charles Leclerc che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del GP del Bahrein, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il monegasco ha parlato della situazione dell'auto trovando un appoggio anche nel compagno di squadra Carlos Sainz, soddisfatto dell'auto: "Abbiamo una vettura che abbiamo costruito su misura, i test sono stati positivi. Siamo fiduciosi".

Leclerc ha sottolineato come, nonostante gli iniziali riscontri, la Red Bull sembra ancora favorita per la conquista del titolo. "Tutti i dati delle prove hanno contribuito a far si' che le aspettative dal simulatore fossero corrette. La mia sensazione pero' e' che la Red Bull sia ancora molto avanti, ma noi abbiamo una buona base di partenza. Lo scorso anno al contrario era difficile, non sapevamo i punti deboli e su cosa concentrarci. Nel 2023 e' stato il peggior test della mia carriera. Quest'anno invece sappiamo dove migliorare - ha spiegato il pilota del team emiliano -. La macchina dello scorso anno era molto sensibile al vento, quest'anno la situazione e' migliorata. E' un gran passo avanti, ci abbiamo lavorato tanto fin dal primo giorno. Fin dal primo giorno al simulatore ci e' sembrata una macchina facile da guidare e qui abbiamo avuto la conferma. Questo ci aiutera' nel passo gara, ma la competitivita' non si misura con la guidabilita'. Dobbiamo ancora lavorare tanto, vedremo venerdi', ma ho fiducia di aver fatto un passo avanti nella gestione gomme".

Più positive le sensazioni per Sainz che però aspetta i prossimi appuntamenti prima di dare una definitiva conferma del mezzo: "Siamo qui per la prima gara in Bahrain, ma è passato talmente poco tempo dall'ultima che mi sembra di aver corso l'altroieri negli Emirati Arabi. Gli inverni di riposo sono sempre più brevi e anche i test pre-stagionali: questo da un lato è positivo perché non perdiamo mai il ritmo, dall'altro è stressante. Com'è questa Ferrari? Abbiamo fatto dei buoni test, completando tutti i programmi e gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La SF-24 è una vettura che abbiamo voluto fortemente in ogni sua componente e che abbiamo cercato di costruire su misura per eliminare alcuni difetti. Siamo molto fiduciosi".

Per lo spagnolo si tratterà inoltre dell'inizio dell'ultimo anno in Ferrari dopo la decisione della scuderia di puntare su Lewis Hamilton. Una situazione che obbliga Sainz a guardare ai prossimi anni: "Non so ancora dove andrò e quale sarà l'opzione migliore per il mio futuro. So solo che voglio dare il massimo in questo mio ultimo anno in Ferrari, vivendo al meglio la mia stagione a Maranello. Ho lavorato tanto e sodo durante l'inverno, e ora avrò tanto tempo per gareggiare e nel mentre vedere quale sia il progetto migliore. La mia idea è di cercare una soluzione a medio-lungo termine che mi consenta di realizzare quello che è il mio sogno: diventare campione del mondo".

