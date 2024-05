Il tiro con l'arco torna alle Olimpiadi: l'Italia conquista il pass a squadre

PARIGI 2024

Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi hanno battuto l'Olanda nelle semifinali degli Europei e hanno conquistato il pass per la finale

© facebook Dopo otto anni, la squadra maschile di tiro con l'arco torna alle Olimpiadi Estive. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi conquistato il pass per Parigi 2024 agli Europei dopo un cammino complicato che li ha visto battere in semifinale l'Olanda e giocarsi tutto in finale con la Francia, già qualificata essendo paese ospitante.

Il terzetto ha battuto agli ottavi il Lussemburgo per 5-1 (57-55, 55-55, 58-53), mentre ai quarti ha dovuto faticare con la Spagna vinta per 5-3 (55-55, 52-55, 54-48, 55-52). In semifinale è arrivato una sorta di "spareggio" con l'Olanda dove gli azzurri si sono imposti nuovamente per 5-3 frutto di una serie di volé complicate e concluse con i parziali di 55-54, 56-56, 56-57, 58-57.

Niente da fare invece in campo femminile Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati che hanno perso a un passo dalla finale con la Francia per 5-1 (56-54, 55-55, 55-53) e proverà ad accaparrarsi almeno il bronzo contro la Germania dovendo passare dal Preolimpico Mondiale di Antalya per agguantare uno dei quattro pass rimasti oppure pensare al ranking dove saranno a disposizione altri due posti.

È arrivato invece un oro nel compound con Michea Godano, Federico Pagnoni e Marco Bruno che hanno riportato l'Italia sul gradino più alto del podio dopo ventotto anni vincendo per 233-231 sulla Turchia, mentre nell'individuale femminile Elisa Roner si è dovuta accontentare dell'argento dopo esser stata sconfitta allo spareggio dall'inglese Ella Gibson.