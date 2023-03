F1, Leclerc alla vigilia del Bahrain: "Red Bull avanti, ma non sappiamo ancora di quanto"

FERRARI

Il monegasco parla in conferenza stampa prima del weekend di Sakhir. Sainz: "Spingiamo al massimo per l'obiettivo Mondiale"



F1, si riparte: tutti i piloti nel paddock































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Manca sempre meno all'inizio del Mondiale 2023 di Formula 1. Si parte con il Gp del Bahrain e, sul circuito di Sakhir, Charles Leclerc spiega nella consueta conferenza stampa di presentazione il punto da cui parte la Ferrari in vista della prima gara del campionato in programma domenica prossima. "L'obiettivo è migliorarsi. Max Verstappen e la Red Bull sono partiti bene anche se sono solo test, è difficile capire di quanto siano avanti rispetto agli altri, ma è soltanto l'inizio. Per il momento non abbiamo mostrato tutto, ma non l'ha fatto nemmeno la Red Bull e credo nessuno altro team. L'obiettivo è comunque quello di fare meglio dell'anno scorso". Tutta l'attenzione è quindi ovviamente rivolta alle prove libere 2, quando si avranno le simulazioni di passo gara, più vicine alla realtà di quanto non abbiano detto i test, dove la Ferrari sembrerebbe aver girato con un maggior carico di benzina rispetto agli scenari simulati da Red Bull. La competitività della RB19 certo non si è esaurita nei tempi e nel passo visto la settimana scorsa, anche nel box di Max Verstappen e dei campioni del mondo in carica c'è dell'altro da mostrare in pista.

Come partono le Ferrari?



Leclerc: "E' difficile sapere esattamente a che livello siamo, lo vedremo solo nel corso delle qualifiche, ma il quadro globale mi dice che forse siamo ancora un pochino dietro rispetto alla Red Bull. Iniziare col piede giusto è importante ma come dimostra l'anno scorso non è tutto (le Ferrari cominciarono la stagione con due successi, entrambi di Leclerc, in Barhain e in Arabia Saudita a Jedda, ndr), anzi gli sviluppi a stagione in corso sono decisamente più importanti". Sviluppi per i quali la Red Bull potrà investire minori risorse a causa della sanzione in violazione del budget cap e per lo scarto che subisce chi vince il mondiale Costruttori.

Le parole di Charles Leclerc



Charles Leclerc parla poi di nuovo dei test e del primo weekend come Team Principal del Cavallino Rampante di Frédéric Vasseur, che ha preso il posto di Mattia Binotto: "Sono stati test molto positivi, abbiamo fatto molti giri, senza problemi di affidabilità e condotto tutte le verifiche che volevamo fare sulla macchina: prove positive ma per capire quale sarà il nostro potenziale dobbiamo aspettare ancora - ha spiegato il pilota monegasco della Ferrari -. Il nuovo Team Principal? Potrebbe essere presto per parlare, ma Fred Vasseur è bravo a tirare fuori il meglio dalle persone, mettendo tutti nelle condizioni migliori di lavorare e vediamo dei benefici già in questo week end. Sono i suoi primi tre giorni in pista, deve ancora vedere come lavora la Ferrari in un weekend di gara. Sono sicuro che scoprirà tante cose nuove già a partire dalle prime prove libere di domani, ma ci sentiamo bene, è stato impressionante vedere quanto ha saputo mettersi a suo agio fin da subito in un team così grande".

Le parole di Carlos Sainz

Anche se la Red Bull parte davanti, non vuol dire che la Ferrari rinuncerà al titolo, ma darà il massimo: parola di Carlos Sainz. Lo spagnolo, intercettato da Sky, fissa il traguardo per la stagione della Rossa: "Ai tifosi dico che daremo tutto, stiamo spingendo per raggiungere l'obiettivo Mondiale - ha assicurato -. La macchina può piacere, ma va confrontata con altre vetture come la Red Bull, che può andare più veloce. Conosciamo i punti forti e i punti deboli della SF-23". E in lotta non ci sarà solo la Red Bull: "Anche Aston Martin e Mercedes sono tra i team in lotta, sono quelli che sono andati meglio nei test".