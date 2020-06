F1, la Williams presenta la nuova livrea

In una stagione di Formula 1 tutt'altro che ordinaria come quella che partirà il 5 luglio in Austria c'è spazio anche per una piccola rivoluzione in corso d'opera. La Williams ha infatti presentato la sua nuova livrea, modificata dopo la separazione con il title sponsor Rokit: addio ai dettagli rossi, che si erano visti nei test di Barcellona, in favore del bianco dominante e delle sfumature nere e azzurre. Complici i risultati deludenti delle ultime due stagioni, la scuderia di Grove è una di quelle che ha risentito di più dell'impatto della pandemia a livello economico, tanto che la famiglia Williams ha ufficialmente messo in vendita il team, nella speranza di trovare investitori che lo aiutino a tornare ai fasti di un tempo.