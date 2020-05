F1, la McLaren annuncia Ricciardo al posto di Sainz: a breve Carlos alla Ferrari

E' solo questione di ore e poi Carlos Sainz junior sarà annunciato come secondo pilota della Ferrari a partire dal 2021. L'ultimo indizio, forse quello decisivo, arriva dalla McLaren, che ha ingaggiato Daniel Ricciardo per la prossima stagione. L'australiano lascerà la Renault e verrà schierato al fianco di Lando Norris e al posto proprio di Sainz, il cui destino è essere compagno di team di Leclerc a Maranello. Ferrari, ecco chi è Carlo Sainz

Ricciardo, 30 anni di Perth, si unirà al britannico Norris, 20 anni, che iniziera' la sua terza stagione alla McLaren nel 2021. Sainz lascera' la squadra alla fine della stagione 2020 dopo due anni con la McLaren. "La firma di Daniel - ha detto Zak Brown, ceo della McLaren Racing - è un altro passo in avanti nel nostro piano a lungo termine e porterà una nuova eccitante dimensione al team, insieme a Lando. Questa è una buona notizia per il nostro team, i nostri partner e ovviamente i nostri fan".

"Voglio anche rendere omaggio a Carlos per l'eccellente lavoro che ha svolto per la McLaren nell'aiutare il nostro piano di recupero delle prestazioni. È un vero giocatore di squadra e gli auguriamo ogni bene per il suo futuro al di là della McLaren", ha aggiunto.

Il team principal Andreas Seidl ha commentato: "Daniel ha una grande esperienza. Il suo impegno e la sua energia saranno una preziosa aggiunta a McLaren e alla nostra missione di tornare in prima linea. Con Daniel e Lando come compagni di squadra, credo che abbiamo due piloti che continueranno a emozionare i nostri fan e ad aiutare la squadra a crescere". Poi il saluto a Sainz: "Carlos è un vero professionista, è un piacere lavorare con noi e continueremo a divertirci andando a correre con lui quest'anno. Tutti gli auguriamo buona fortuna per la prossima tappa della sua carriera quando lascia la McLaren"