F1, la Fia ha approvato l'ingresso di Andretti Global per l'undicesimo team

FORMULA 1

La squadra americana è stata l'unica delle quattro candidate a superare i ciriteri di selezione: porterà il marchio Cadillac

La Fia ha approvato l'ingresso in F1 di Andretti Global, per dar vita all'undicesima squadra del circus iridato. La notizia è riportata dal sito Motorauthority.com. Quella di Andretti Global sarebbe stata una delle quattro offerte prese in considerazione dalla Federazione internazionale dell'Automobile e l'unica che ha superato i criteri di selezione. L'azienda gestita da Michael Andretti, figlio del campione del mondo di F1 del 1978 Mario Andretti e proprietario del team di IndyCar Andretti Autosport, può contare secondo il portale specializzato sul sostegno di General Motors per correre nella massima formula con una squadra che si chiamerà Andretti Cadillac.

Vedi anche Formula 1 Leclerc: "Credo nel progetto di Vasseur ma voglio vincere" Andretti Global avrebbe firmato anche un accordo con Renault per l'utilizzo del motore del marchio francese, anche se sulla power unit verrebbe impresso il brand Cadillac. Per l'ingresso ufficiale di Andretti Global in F1 si attende tuttavia la decisione di Liberty Media, la società che detiene i diritti commerciali del campionato. Tra i nomi nuovi della F1 dal 2026 anche i marchi Ford, che tornerà come partner della Red Bull, e Audi, atteso al debutto.