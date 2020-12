F1, la Ferrari saluta Vettel: "Farai sempre parte della nostra famiglia"

Il GP di Abu Dhabi non chiude solo la stagione 2020 di F1, ma sancosce anche la fine dell'avventura in rosso di Sebastian Vettel. Per questo la scuderia di Maranello ha voluto rendere omaggio pubblicamente al tedesco. "Grazie Seb per essere sempre te stesso. Ecco la tua ultima gara con noi. Ci mancherai ma farai sempre parte della famiglia della Ferrari", ha scritto sui social il team del Cavallino.