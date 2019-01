F1, la Ferrari "ruba" Wehrlein alla Mercedes: lavorerà al simulatore

09/01/2019

Colpo Ferrari dalla Mercedes. La scuderia di Maranello, infatti, ha ingaggiato Pascal Wehrlein come development driver, ossia per il grande lavoro al simulatore. Il tedesco, che era legato ai tedeschi fino allo scorso 31 dicembre, sostituirà Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Sauber) e Daniil Kvyat (Toro Rosso). Per Werhlein che nell'ultima stagione ha corso nel DTM un anno abbastanza impegnativo con il lavoro in fabbrica a Maranello e inpista con la Mahindra nel mondiale Formula E.