F1 Italia: Leclerc vola anche nelle Libere 2, ma Hamilton è in agguato

di

DANIELE PEZZINI

Charles Leclerc è stato il pilota più veloce anche nella seconda sessione di libere del GP d'italia. Il monegasco ha girato in 1'20''978 con gomma soft, tenendosi alle spalle di pochissimo la Mercedes di Lewis Hamilton (+ 0''068). Terzo tempo per l'altra Ferrari di Sebastian Vettel (+ 0''201), seguito a sua volta da Valtteri Bottas (+ 0''369). Vicine anche le Red Bull, con Verstappen 5° e solo 3 millesimi più lento del finlandese. Il weekend di Monza inizia sul bagnato Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Prosegue nel segno della Ferrari il weekend di Monza. Leclerc ha continuato a dettare il ritmo ed è stato l'unico pilota in grado di infrangere il muro dell'1'21, confermandosi in forma eccezionale a una settimana di distanza dal trionfo di Spa. Il pilota del Principato ha fatto la differenza in un pomeriggio condizionato da condizioni meteo instabili, con la pioggia che a tratti ha continuato a cadere sul circuito brianzolo, seppur meno intensamente di quanto era accaduto in mattinata. Al contrario di quanto si era visto in Belgio, tra l'altro, il passo gara delle due SF90 è sembrato buono, con un degrado gomme poco accentuato.

Hamilton, che ha vinto 4 delle ultime 5 edizioni del GP d'Italia, è comunque in agguato: il tempo con le soft è stato praticamente in fotocopia a quello della SF90 (anche se con l'aiuto di un po' di scia del compagno) e sul passo si è dimostrato, come sempre, tremendamente efficace. Le Mercedes, in particolar modo con le gomme medie, sono state in grado di tenere un ritmo eccezionale, confermandosi pronte per provare a rovinare la festa Ferrari su una pista già carichissima di passione rossa.

Buoni i riscontri cronometrici anche per le Red Bull: Verstappen + 0''369, Albon + 0''611, entrambi con un buon passo gara, simile a quello dei rivali. Va tuttavia sottolineato che l'olandese sarà costretto a partire dal fondo della griglia, dopo aver montato la quarta power unit Honda stagionale sulla sua RB15. In top 10 anche le altre due vetture padrone di casa, le Toro Rosso di Gasly (ottimo 7° tempo a + 1''146, anche lui al via da fondo griglia domenica) e Kvyat (10° a + 1''282). In mezzo a loro la Haas di Grosjean (+ 1''175) e la Renault di Ricciardo (+ 1''271).

Lontane, tradite in parte anche dalle circostanze metereologiche, le due Alfa Romeo: 14° tempo per Raikkonen (+ 1''545), 17° per Giovinazzi (+ 2''087), davanti solo alla McLaren di Norris (per quasi tutto il turno ai box per un problema tecnico) e alle due Williams.

LIBERE 2, I TEMPI

CALENDARIO E CLASSIFICHE

LECLERC SVETTA NELLE LIBERE 1