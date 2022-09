F1 Italia: Albon costretto al forfait per appendicite, De Vries debutterà in Williams

f1 italia

Guai di salute per il pilota thailandese della Williams, al suo posto correrà il giovane olandese

© Getty Images Alexander Albon non prenderà parte dal GP d'Italia di Monza con la sua Williams. Al pilota thailandese, che nella notte non è stato bene, è stata diagnosticata l'appendicite che l'ha costretto a dare forfait. La scuderia di Grove correrà comunque con due piloti, con Nyck De Vries, già in pista per le FP1 sulla Aston Martin di Vettel, che prenderà parte allo schieramento iniziale del GP italiano facendo il suo debutto assoluto nella categoria regina dell'automobilismo.

Questo il comunicato col quale Williams ha ufficializzato il cambio alla guida della monoposto a Monza: “La Williams Racing conferma che, dopo essersi sentito male questa mattina, Alex Albon è ora in cura per l’appendicite. Di seguito, possiamo confermare che il pilota di riserva del team Nyck De Vries guiderà al posto di Alex per il resto del weekend del Gran Premio d’Italia. Alex è di buon umore e la squadra gli augura una pronta guarigione".

De Vries, 27 anni, come detto sarà al debutto assoluto in gara dopo aver preso parte più volte alle libere nel corso degli ultimi anni come tester Mercedes. L'olandese nel 2021 si è laureato campione del Mondo di Formula E col team Mercedes EQ, mentre nel 2019 era stato incoronato campione in Formula 2. Quest'anno Nyck aveva giù guidato la Williams nelle FP1 del GP di Spagna e la Mercedes in quelle del GP di Francia.