F1 Imola, Leclerc: "Farò del mio meglio in gara". Vettel: "Ho rischiato, sarà difficile sorpassare"

F1 IMOLA

Per la Ferrari il GP dell'Emilia Romagna partirà dalla quarta fila, col settimo posto di Charles Leclerc. Per il monegasco, che ad Imola partirà al fianco di Kvjat, una qualifica con qualche difficoltà: "Non abbiamo migliorato, ho faticato tanto. Domani darò tutto, è il giorno della gara e proveremo a far funzionare al meglio le gomme. Dalla Germania abbiamo lavorato tanto, sarà importante mantenere queste gomme".

"Rispetto al Portogallo speravo di poter fare meglio, siamo rimasti con i piedi per terra perché sappiamo quanto abbiamo lavorato. Siamo in settima posizione, domani proverò a fare del mio meglio" le parole del monegasco.

Settima fila per Sebastian Vettel che partirà dalla tredicesima posizione: "I tempi non sono stati all'altezza, però mi sono trovato meglio con la macchina. Siamo bloccati nella posizione in cui siamo, non riusciamo a lottare con gli altri. Poi ho deciso di rischiare, di spingere di più e ho infranto i track limits. Gara? Se tutti quelli davanti si ritirano sarà più semplice (ride, ndr). Superare qui non è semplice, gestiremo le gomme e vedremo. E' un circuito nuovo per tutti, sarà una gara da una sosta".