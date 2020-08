F1, Hamilton: "Mi aspetto di lottare con le Red Bull"

FORMULA 1

La prima giornata del weekend in Spagna per Lewis Hamilton si è conclusa con una gradita prima posizione nelle PL2. L`inglese ha preceduto di quasi tre decimi il suo compagno di squadra Valtteri Bottas, rifilandone oltre otto a Max Verstappen, vincitore nella seconda delle due gare a Silverstone. Intervistato dal canale ufficiale della Formula 1, Hamilton ha tenuto a sottolineare la difficoltà di correre a Barcellona in questo periodo, con temperature torride in pista: "Là fuori è dura, fa piuttosto caldo. Non sono mai stato qui con questo clima. Di solito arriviamo qui a febbraio e poi ad inizio maggio. Il tempo è stupendo, ma è veramente tremendo per stare in macchina e questo crea problemi anche alle gomme" ha sottolineato l`alfiere della Mercedes.

"La giornata è stata buona, per me sono andate bene soprattutto le PL2 - ha aggiunto ancora Hamilton, che memore della beffa subito nell`ultimo fine settimana non taglia fuori dai giochi per la vittoria Max Verstappen - nei long run mi sembra che siamo piuttosto vicini alle Red Bull, credo che sarà una battaglia ravvicinata tra di noi in gara. Le gomme non stanno bene con queste temperature, si scivola molto. Curva 9? Queste macchine migliorano ogni anno. In passato li' poteva essere difficile restare sempre con il gas aperto, ma adesso penso che riescano tutti a tenere giù l`acceleratore".

A Silverstone, in entrambe le gare, la W11 del sei volte iridato è andata tremendamente in crisi con il consumo degli pneumatici. La foratura nel finale del GP di Gran Bretagna e il secondo posto nel GP F1-70 suggeriscono prudenza in ottica strategia a Barcellona. Hamilton così non si è sbilanciato sulla possibilità di fare una o due soste: "Oggi non ho visto blistering, ma non l`avevo visto neanche venerdi' scorso, quindi non posso sbilanciarmi troppo. I long run non sono andati male, ma non so quanto potremo andare lunghi con gli pneumatici, né quanto potrà farlo la Red Bull. Questo determinerà se sarà un weekend con una o due soste" ha concluso.