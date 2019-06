F1, Hamilton: "I record non sono tra le mie prime 50 priorità"

27/06/2019

Lewis Hamilton sembra lanciato verso la conquista del titolo di F1 e non sembra preoccuparsi troppo del fatto che domenica potrebbe arrivare la sua vittoria numero 80 in carriera. "Come team, forse è diverso per Toto, per gli ingegneri, che hanno una lista dei record personali, qualcosa per la quale provano tanto orgoglio. E' fantastico battere un record, ovvio. Ma non è mai stato nemmeno vicino al vertice della mia lista delle priorità, nemmeno tra le prime 50. Ma è straordinario essere nei 125 anni di Mercedes e far parte del loro periodo più vincente, aiutarli a battere record, sono molto fiero”, ha detto l'inglese.