F1, Hamilton esulta: "Giornata grandissima". Verstappen: "Contento del secondo posto"

Lewis Hamilton non nasconde la sua soddisfazione dopo la vittoria nel Gp di Spagna: il campione della Mercedes esalta la prestazione della sua vettura: “Giornata grandissima, sensazioni stupende nonostante i problemi con le gomme”. Verstappen si accontenta invece della seconda piazza: “Buon risultato finire in mezzo alle Mercedes”. Meno positivo Bottas, che se la prende con se stesso per la partenza: “Ho perso troppe posizioni”.

Dominio incontrastato quello di Lewis Hamilton in Spagna, un risultato che fa tornare il sorriso sul volto del campione del mondo dopo la delusione dello scorso fine settimana a Silverstone. “È stata una giornata grandissima – afferma Hamilton, intervistato prima di salire sul podio -. Ho avuto sensazioni stupende, è stato davvero sorprendente perché avevamo dei problemi con le gomme. Anche se la gestione, oggi, è stata molto buona”. Sulla strategia di gara, Hamilton spiega di aver speso molto tempo nel cercare di capire come sfruttare in maniera più efficace gli pneumatici: “Sembrava possibile anche fare una sosta, ma alla fine la strategia che abbiamo effettuato era giusta. Non c’era la bisogno alla fine di montare una gomma soft, ho chiesto la media perché era la scelta più sicura”. Hamilton rivolge infine un appello, a tutti gli appassionati, sul rispetto delle regole per prevenire il contagio da Covid-19: “State al sicuro, continuate ad indossare le mascherine, per proteggere non solo voi stessi ma anche gli altri”.

Il secondo classificato, Max Verstappen, mostra soddisfazione per la piazza d’onore ottenuta sul circuito di Montmelò con la sua Red Bull: “Il secondo posto era il miglior risultato possibile oggi, è buono essere tra le due Mercedes. Non avevamo il passo che aveva Lewis, quindi sono molto contento del piazzamento. Il momento decisivo è stato alla partenza, sono riuscito a passare Valtteri e poi è stata una gara in cui ho cercato di fare il mio passo Le gomme? Sono contento di come le ho gestite, ho guidato in sicurezza. Aggiornamenti? Noi cerchiamo di continuare a migliorare ma anche loro continuano a spingere, è chiaro”.

Fra i tre piloti a podio il meno sorridente è Valtteri Bottas, terzo con l'altra Mercedes: “La partenza è stata la chiave per me, non è stata buona. Ho perso diverse posizioni, dovremo guardare cosa è successo. Lewis ha fatto una bella partenza, io invece mi sono trovato preso in mezzo, hanno sfruttato la mia scia e mi hanno passato, è stata un po’ una delusione. Ho dovuto cercare di spingere tanto nel primo stint per recuperare, faticando con le gomme. Nel secondo stint mi sono trovato dietro Max e in questa pista è difficile superare, alla fine sono rimasto dietro”.