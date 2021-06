F1, Hamilton e Verstappen si pungono prima del GP di Baku

Il campione britannico risponde a una domanda sulle ali flessibili delle Red Bull: “Ne ho sentito parlare…”

Il GP dell’Azerbaigian può essere l’occasione per Lewis Hamilton per riprendersi la vetta del Mondiale di Formula 1 o, viceversa, per Max Verstappen di conservarla. I due non si sono risparmiati frecciatine nel corso della conferenza stampa di Baku. A una precisa domanda, il britannico ha dichiarato sulle ali flessibili delle Red Bull: “Ne ho sentito parlare…”. Dal canto suo, l’olandese ha affermato: “Mi piace stare davanti, ma è da sempre così”.

Lewis Hamilton si prepara a dare battaglia a Baku, in una pista in cui vinse nel 2018. Il sette volte campione del mondo proverà in questo weekend a tornare al comando della classifica piloti di Formula 1 dopo avere ceduto la leadership a Max Verstappen, complice un mediocre risultato a Montecarlo che ha permesso al rivale di conquistare il primato in classifica. Una situazione che potrebbe capovolgersi in Azerbaigian, tra i muretti della capitale.

Il pilota della Mercedes torna proprio sul GP di Monaco, dove è arrivato settimo: “Il debriefing e l’analisi sono stati fantastici. Sono orgoglioso di lavorare con un gruppo di persone così determinate. Non si fa mai riferimento a un colpevole; lavoriamo insieme e abbiamo conversazioni difficili perché non abbiamo paura di mettere in discussione le opinioni delle persone. La domanda è sempre cosa possiamo fare di meglio. Per questo siamo una squadra così forte”. Hamilton ha poi espresso un parere sulle ali flessibili delle Red Bull, fonti di alcune polemiche negli scorsi giorni: “Non fa alcuna differenza, non voglio creare nuovi titoli. Ne ho sentito parlare e ne ho parlato. Ha superato i test per questo fine settimana. Cercheremo di ottenere il meglio dal nostro pacchetto. Speriamo che in futuro non ci siano più certe polemiche”.

Verstappen, dal canto suo, si gode la leadership della classifica piloti e resta concentrato su questo fine settimana a Baku. “Non è una pista semplice perché oltre al rettilineo ci sono alcune frenate difficili, ci sarà da lavorare sugli assetti. Per quanto mi riguarda avrò lo stesso approccio di Montecarlo e spero ovviamente nello stesso risultato. Approccio diverso perché sono in testa al campionato? Mi piace stare davanti, ma è da sempre così”. Sul duello con la Mercedes, in particolare con Hamilton, l’olandese ha poi aggiunto: “L’inglese ha detto che non voleva farsi trascinare in scaramucce o polemiche? Ci concentriamo entrambi sul lavoro in pista ed è meglio così. Ci sono momenti di emozione più o meno intensa prima e dopo le gare, a volte dipende da quei momenti e da quando ti fanno le domande, le risposte possono derivare anche da quelle situazioni. La cosa importante è che tra noi ci sia rispetto”.