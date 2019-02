F1, Hamilton avverte Vettel: "Sento che il 2019 sarà anno migliore"

13/02/2019

"Il 2018 è stato un grande anno, ma credo che il 2019 possa essere ancora migliore. Voglio ottenere di più, voglio continuare a spingere, mi sento pieno di energia e sono pronto ad attaccare". Lewis Hamilton lancia il guanto di sfida ai suoi rivali in Formula 1, puntando diritto al suo sesto titolo Mondiale. Parlando in occasione del lancio della nuova Mercedes W10 a Silverstone, il campione inglese è sembrato minaccioso e con proposito di assoluto dominio.



"Non vedo l'ora di compiere il prossimo passo del nostro viaggio insieme alla Mercedes e ottenere ciò che non è stato fatto prima", ha aggiunto. "Questo è il mio settimo anno con la squadra e l'energia e la determinazione all'interno del team sono davvero stimolanti", ha concluso Hamilton.