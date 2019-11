F1, Hamilton a Interlagos con un tributo al Brasile sul casco

Lewis Hamilton dimostra ancora una volta il proprio affetto per il Brasile. Il sei volte campione del mondo di Formula 1 scenderà infatti in pista per il Gran Premio di Interlagos con un disegno della bandiera verdeoro sulla parte superiore del casco. Come accadde nel 2017, il casco del pilota inglese è stato disegnato dall'artista brasiliano Raí Caldato. "L'ho disegnato durante la gara di Austin. Sono stato ispirato da quello che ha fatto a Silverstone quando aveva la bandiera inglese sul casco”, ha detto Caldato a GloboEsporte.com. Hamilton campione anche di stile ipp

Questa non è la prima volta che Hamilton corre in Brasile con un casco speciale. Fan sfegatato di Ayrton Senna, l'inglese ha onorato il suo idolo in altre edizioni della gara, come nel 2015 e nel 2012.