F1 Gran Bretagna: uno-due Red Bull con Verstappen e Perez davanti a Leclerc, rossa a caccia dell'acuto

Super prestazioni delle due Red Bull che si prendono con forza le FP3 e mandano un chiaro messaggio in vista delle qualifiche

La terza e ultima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna porta la firma delle Red Bull. Il miglior tempo è dell'iridato Max Verstappen, che chiude in 1:27.901 davanti al compagno di box Sergio Perez (lontano quattro decimi) e alla Ferrari di Charles Lecerc. Il box di Maranello, che vede l'altra F1-75 di Sainz girare col sesto tempo alle spalle di Russell e Hamilton, analizzerà ora i dati raccolti in FP3 per cercare di piazzare l'acuto da pole per le qualifiche del pomeriggio. © afp

Dopo due sessioni non proprio esaltanti, con Ferrari e Mercedes che avevano piazzato il guizzo anche in ottica di simulazione gara, è la terza e ultima sessione di prove libere a regalare i sorrisi in casa Red Bull, con il box di Milton Keynes che sembra aver mandato un chiaro messaggio alle avversarie in vista delle qualifiche a Silverstone. A prendersi la scena in Fp3 sono infatti i due piloti del team austriaco, con Max Verstappen che svetta col suo 1:27.901 che lo rende l'unico pilota capace di stare sotto il 28 in pista nei 60' in pista in Gran Bretagna. L'olandese è seguito a quattro decimi dal compagno di box Perez, con l'uno-due Red Bull che fa prospettare una sessione di qualifica senza esclusione di colpi con la Ferrari.

La Rossa, infatti, chiude col terzo tempo di Charles Lecerc, a 447 millesimi da Verstappen e a soli 37 da Perez, promettendo battaglia. Dopo aver fatto fronte ai problemi subiti in FP2 ieri, il monegasco ha girato tanto per cercare il giusto passo in vista delle qualifiche. L'altro ferrarista, Carlos Sainz, chiude invece settimo alle spalle di Russell e Hamilton, portandosi come ultimo pilota capace di contenere il gap dalla Red Bull sotto il secondo (788 millesimi).

Tutti gli altri, infatti, chiudono con oltre un secondo di gap, con Norris col settimo tempo a 1.201 seguito da Bottas, Schumacher e Alonso che vanno in top 10. Le altre motorizzate Ferrari, guidate da Zhou (Alfa Romeo) e Magnussen (Haas), non vanno oltre il 13° e 20°, mentre le Alpha Tauri continuano a faticare con Gasly e Tsunoda che chiudono col 15° e 17° tempo davanti ai soli Stroll (che divide le due monoposto di Faenza), Ricciardo, Latifi e il già citato Magnussen.