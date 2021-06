F1, Gp Francia: Verstappen in pole davanti a Hamilton. Sainz quinto, Leclerc settimo

FORMULA 1 - GP FRANCIA

Sul circuito di Le Castellet, l'olandese della Red Bull anticipa il britannico della Mercedes, che piazza anche Bottas in terza posizione

Max Verstappen conquista la pole position del Gp di Francia, settima prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Sul circuito di Le Castellet, l'olandese della Red Bull ottiene la prima posizione in griglia di partenza con il tempo di 1'29"990, che gli consente di anticipare di 258 millesimi Lewis Hamilton. In seconda fila l'altra Mercedes di Bottas, quarto Perez. Ferrari subito dopo: Sainz chiude quinto, Leclerc è settimo. F1, Verstappen conquista la pole del Gp di Francia









































































Era dal 28 marzo, weekend di apertura del Mondiale 2021 di Formula 1, che la Red Bull non partiva dalla prima posizione in griglia di partenza. Lo farà nel settimo appuntamento, quello in Francia, grazie a Max Verstappen: l'olandese ottiene la sua seconda pole position stagionale, dopo quella centrata in Bahrain al debutto, e conquista un leggero vantaggio su Lewis Hamilton in vista della gara. Una grande prestazione per Verstappen, autore di due grandi giri nel Q3: dopo aver già fatto segnare il tempo più veloce, il 23enne torna in pista, si migliora e scende sotto il minuto e mezzo, andando a fermare il cronometro in 1'29"990.

L'ultimo tentativo di Hamilton di centrare la terza pole consecutiva sul circuito di Le Castellet non mette a rischio il primo posto dell'olandese, ma consente comunque al sette volte campione del mondo di conquistare la prima fila: seconda posizione in 1'30"248, vale a dire 258 millesimi in più rispetto a Verstappen. Red Bull e Mercedes si prendono anche la seconda fila: Valtteri Bottas partirà infatti dalla terza posizione grazie al tempo di 1'30"376, mentre Sergio Perez è quarto a 69 millesimi dal finlandese.

Buone indicazioni per la Ferrari, prima inseguitrice delle due scuderie in lotta per i due titoli: Carlos Sainz, infatti, fa registrare il tempo di 1'30"840, 850 millesimi in più di Verstappen, e chiude quinto. A completare la terza fila c'è un ottimo Pierre Gasly, che con la sua Alpha Tauri conquista il sesto posto e anticipa Charles Leclerc, settimo a poco meno di un secondo di distacco da Verstappen. Qualificate alla Q3 anche le McLaren di Norris e Ricciardo, rispettivamente ottavo e decimo: in mezzo, l'Alpine di Fernando Alonso. Delusione, invece, per Esteban Ocon e Sebastian Vettel, fuori dopo la seconda sessione e in sesta fila con l'undicesimo ed il dodicesimo posto, mentre Kimi Raikkonen è addirittura diciassettesimo. Quindicesimo Mick Schumacher, che per la prima volta in carriera in Formula 1 centra la Q2.