F1, GP di casa per Domenicali: "Contento del ritorno di Imola"

FORMULA 1

GP di casa per Stefano Domenicali. Il nuovo boss della Formula 1, nato a Imola, si è detto molto contento per il ritorno del circus all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per la seconda gara del Mondiale in programma il prossimo 16-18 aprile. "Non è stato semplice, siamo contenti - ha detto il presidente F1 - di poter confermare il numero di gare che avevamo pianificato. La pandemia non ci sta ancora permettendo un ritorno alla normalità, ma abbiamo mostrato nel 2020 che possiamo correre in sicurezza e che abbiamo competenze e esperienza per poter disputare la nostra stagione".

Il manager si è detto "felice" di aver potuto inserire nel calendario a novembre il GP d'Australia e "stiamo lavorando con le autorità cinesi per trovare una soluzione per gareggiare nel 2021, se la situazione cambierà. Siamo molto contenti di annunciare il ritorno di Imola: sappiamo che i tifosi stanno attendendo il ritorno in pista dopo la pausa invernale in Bahrain. Naturalmente la situazione legata al Covid-19 è fluida, ma abbiamo le competenze per correre in sicurezza anche nel 2021".

MINARDI: "FONDAMENTALE LAVORO DI SQUADRA"

"La stagione 2021 dell'Autodromo, grazie al fondamentale lavoro di squadra fatto da Regione, Comune, Con.Ami e Formula Imola, parte con i fuochi d'artificio, con la conferma del GP di Formula 1 a Imola. La data è quella del 18 aprile e questo vuol dire che mancano solo tre mesi all'evento". Così Gian Carlo Minardi, presidente Formula Imola, nel commentare la conferma del Gp dell'Emilia Romagna nel calendario 2021 della F1. "Sicuramente l'esperienza maturata nel 2020 sarà preziosa, resta comunque un impegno importante che però affrontiamo con la consapevolezza di avere partner altrettanto importanti, che insieme formano una task force di alto profilo. Ovviamente cercheremo di ripetere il successo organizzativo del 2020, possibilmente cercando di migliorare ancora, forti dei complimenti ricevuti da tutti gli addetti ai lavori e motivati al raggiungimento di un altro grande risultato", ha concluso.

STICCHI DAMIANI: "RITORNO BENEAUGURANTE"

"E' un giorno bello e importante. Bello che l'Italia abbia ancora due Gp e che ci sia Imola, sappiamo la bellissima storia che ha alle spalle, 20 anni di Gp in F1. Questo ritorno e' beneaugurante. Aci e il sottoscritto hanno fatto tutto il possibile perche' questo accadesse, si sono create le condizioni e naturalmente le cose non accadono per caso. E' una cosa importante che impegna Formula Imola, la Regione e il Comune ed e' il risultato di un grande sforzo, di una grande volonta' e determinazione di cui sono veramente soddisfatto e orgoglioso. Mi auguro che questo si possa ripetere anche in futuro, dipendera' da tutti noi, dal nostro impegno oltre a quella che e' la situazione pandemica e possa tornare come e' stato per 20 anni il secondo Gp di Italia". Così Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci, dopo la conferma del Gp di Imola nel calendario 2021 di F1.