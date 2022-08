F1, GP del Belgio confermato anche per il 2023

© Getty Images

Il GP del Belgio resterà in calendario anche per il prossimo anno. Lo comunica la F1 in una nota. La pista di Spa-Francorchamps è una delle più iconiche del circus e uno dei sette circuiti del campionato del mondo che ha inaugurato la prima edizione del Mondiale nel 1950. Il tracciato di 7 chilometri immerso nella foresta delle Ardenne è anche il più lungo della F1. Il futuro di Spa era in dubbio, soprattutto dopo che il GP di Francia è stato cancellato per il prossimo anno. Ma quella belga rimane una delle piste preferite dai piloti.