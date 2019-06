F1, Giovinazzi: "Deludente finire fuori dai punti"

23/06/2019

Dopo l'illusione delle qualifiche, Antonio Giovinazzi non è riuscito a ripetersi, chiudendo ben lontano dalla zona punti il GP di Francia che era iniziato dal decimo posto in griglia. Colpa della seconda sosta obbligata dopo essere partito con gomme soft. "E' stato deludente finire fuori dai punti, ma lo sapevamo avendo iniziato con le gomme morbide. E' stato il prezzo da pagare per una buona prestazione sabato, ma ha effettivamente compromesso la mia gara prima della partenza. Abbiamo ceduto presto perché le soft non sono durate, ma alla fine abbiamo dovuto fare un altro stop per finire la gara. Mi sarebbe piaciuto festeggiare il compleanno dell'Alfa Romeo con un risultato migliore, ma abbiamo dimostrato di essere competitivi e speriamo di continuare con questa forma nelle prossime gare", ha detto il pilota italiano.