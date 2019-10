F1 Giappone, Hamilton: "Un venerdì decisamente migliore del solito"

Lewis Hamilton non si è fatto scomporre dal cambio di programma del GP del Giappone dovuto all'arrivo del tifone Hagibis: "A dir la verità è stato un venerdì decisamente migliore del solito, perché avevamo più set di gomme a disposizione - ha spiegato il britannico della Mercedes - Forse dovrebbero portarci più gomme in ogni weekend, con tre set per sessione potremmo girare più a lungo e spingere, sarebbe più divertente anche per i tifosi e ci permetterebbe di apprendere più cose. Per quanto ci riguarda è stata una giornata piuttosto lineare, abbiamo fatto il nostro programma senza particolari problemi. Valtteri ha avuto un grande passo ed è stato davvero veloce".

Soddisfatto naturalmente Bottas, che ha chiuso al comando entrambe le sessioni del venerdì: "È stata una giornata molto positiva - ha detto il finlandese - Le sensazioni sono state buone fin dall'inizio e sono piuttosto felice del comportamento della macchina in generale. Ci sono ancora delle piccole cose su cui lavorare, ma sia sul giro secco sia sul passo mi sono sentito forte. Dobbiamo ricordarci che sono solo prove libere, ma sembra che con le modifiche che abbiamo portato qui a Suzuka possiamo spingere la macchina ancora più di prima e questa è sempre una bella sensazione".

Max Verstappen ammette che le Mercedes saranno le macchine da battere in Giappone: "La FP1 non è andata molto bene - ha detto l'olandese della Red Bull - Ma nel pomeriggio siamo migliorati parecchio. La situazione è sembrata decisamente promettente per noi, anche se penso che le Mercedes siano davvero veloci e che ci sia ancora lavoro da fare. La cancellazione del sabato? Non mi condiziona particolarmente, tornerò qui domenica e mi metterò in macchina. Non mi importa se non ci saranno le Libere 3".

Della stessa opinione Alex Albon: "La situazione per noi sembra buona, ma le Mercedes sono veramente veloci. Sembra che riescano a fare una differenza enorme in curva. Ci lavoreremo su e vediamo cosa riusciremo a fare per domenica, sperando che sia asciutto".