F1 Germania, Verstappen: "Una gara straordinaria"

Non contiene la gioia Max Verstappen, trionfatore a Hockenheim dopo un GP spettacolare e pieno di colpi di scena: "Gara fantastica, sono veramente contento della vittoria. È stata difficilissima, bisognava prendere le decisioni giuste al momento giusto. Bisognava mantenere la concentrazione in ogni istante. Quando abbiamo montato le gomme da asciutto ho avuto un piccolo spavento, ho fatto un 360°, ma sono riuscito a restare in pista, per fortuna. Non si doveva commettere errori, in una condizione così complicata, la gara è stata ancor più straordinaria. Si impara a mantenere la calma nel corso degli anni, sono contento della mia prestazione".

Gioia anche nelle parole di Kvyat, che non andava a podio dal GP di Cina del 2016, quando correva proprio con la Red Bull: "È Fantastico. Tornare sul podio è stupendo. Per la Toro Rosso è incredibile tornare sul podio dopo tanti anni. La corsa è stata folle, siamo riusciti a mettere insieme tutto e sono molto contento. È stato come un film, una commedia. Sono stato contento quando la gara è finita. Guidare la macchina è stato un piacere, ha davvero preso vita negli ultimi giri. Mia figlia è nata ieri notte, è una giornata felice anche per questo".

HAMILTON: "IL GIORNO PEGGIORE DA PARECCHIO TEMPO...."

Sguardo abbattutto, ed è davvero una rarità, per Lewis Hamilton, che non vede l'ora di mettersi alle spalle una gara davvero da incubo per lui: "È stata una brutta giornata, un brutto weekend in generale. Non c'è molto altro da dire. Senza dubbio uno dei giorni più negativi da molto, molto tempo a questa parte. Non so davvero cosa sia successo oggi, sono solo felice che sia tutto finito. Ora abbiamo parecchie gare davanti a noi, dobbiamo solo rimetterci in sesto e tornare più forti".