F1 Germania, Hamilton quasi incredulo: "Non so come abbiamo fatto la pole"

Lewis Hamilton è quasi incredulo per la pole conquistata ad Hockenheim, arrivata anche grazie all'incredibile doppio guasto delle Ferrari: "Non so neanche come ce l’abbiamo fatta oggi - ha detto il pilota Mercedes - Non so cosa sia successo alle Ferrari, ma per noi è un risultato davvero importante perché questo è il nostro secondo Gran Premio di casa. I 125 anni della Mercedes...è incredibile celebrarli in questo modo. Ferrari? Loro sono stati veloci per tutto il weekend, noi abbiamo portato aggiornamenti che non hanno dato i risultati che ci aspettavamo. Sarebbe stata una pole molto combattuta con loro, non so se avremmo prevalso. Questa è una pista incredibile, puoi fare a tutta curva 1 e curva 12 con queste auto così veloci. È una sfida molto impegnativa lungo tutto il giro e sono davvero contento per il primo giro che è stato perfetto. Il secondo poteva essere migliore in alcuni punti ma è comunque stato sufficiente". Lewis ha poi svelato un retroscena: "Stamattina non stavo bene e abbiamo anche considerato di far correre Ocon al posto mio, ma poi tutto si è risolto".

Soddisfatto del suo piazzamento Max Verstappen: "Il secondo posto ci rende molto felici, anche perché ci sono tanti tifosi olandesi qui. Partiremo dalla prima fila e vederemo quello che sarà possibile fare in gara. Potevamo essere più vicini, ma non so se potevamo fare la pole, non credo. Sono andato un po’ largo a un certo punto, è vero, ma comunque come detto è un buon risultato".

Non può sorridere invece Valtteri Bottas, che partirà alle spalle del compagno di team di cui, di fatto, è l'unico vero rivale per la conquista del Mondiale: "Sicuramente sarà una gara lunga. Anche il meteo potrà giocare un ruolo importante. Sono un po’ deluso dalle mie qualifiche perché non sono riuscito a trovare la stessa fiducia che ho avuto altre volte. Nelle prove libere ho faticato un po’, soprattutto in FP3 con le frenate e quindi questo me lo sono un po’ portato dietro in qualifica, ma la gara è domani. Ferrari? Sono stati estremamente veloci, sapevamo che in qualifica sarebbe stato difficile batterli, poi però loro hanno avuto problemi, non so cosa sia successo".