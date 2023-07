F1, De Vries rompe il silenzio: "Vissuto un sogno, grazie Red Bull e Alpha Tauri. Ma fa male"

FORMULA 1

L'olandese torna a parlare dopo il benservito subito da Alpha Tauri e Red Bull, con Ricciardo che lo sostituirà dal prossimo GP

© ansa Nyck De Vries non sta di certo passando giorni felici, con l'appiedamento subito da Alpha Tauri e Red Bull che ho la scaraventato in uno dei periodi più difficili della sua carriera. Da campione del Mondo di Formula E a promessa per la F1 fino a essere messo alla porta dal team dopo neanche mezza stagione, una parabola discendente difficile da accettare per l'olandese che dopo essere stato allontanato dall'Alpha Tauri, che dal GP d'Ungheria affiderà il volante a Daniel Ricciardo, si è voluto allontanare dai social. E ritornando a farsi vivo su Instagram non ha potuto nascondere la sua delusione: "Ovviamente fa molto male".

Sui social l'olandese, iridato F2 nel 2019 e poi campione nel mondiale elettrico nel 2021, ha deciso di interrompere il silenzio ringraziando comunque Red Bull e Alpha Tauri per l'opportunità avuta: "Poche parole da parte mia dopo gli ultimi accadimenti ho voluto allontanarmi per qualche giorno dai social media e proseguirò prossimamente con questa politica. Voglio ringraziare la Red Bull e l’AlphaTauri per avermi permesso di vivere il mio sogno. Ovviamente fa molto male il fatto che la possibilità così tanto agognata di correre in F1 si sia interrotta prematuramente, ma la vita non è una destinazione, è un viaggio, e qualche volta la strada da percorrere è difficile, ma è quella che si deve affrontare se si vuole diventare ciò che ci si prefigge".

"Sono grato dei privilegi che vivo e della mia famiglia, questo è soltanto un altro capitolo che si chiude dopo il quale bisogna guardare avanti verso una nuova avventura" ha scritto De Vries.

Poi altri ringraziamenti e una precisazione: "Ringrazio tutti coloro che mi hanno dedicato un messaggio o un pensiero in questi ultimi giorni, è stato tutto molto gradito. Chiudo con una precisazione: mi sono stati inoltrati articoli basati su alcune mie presunte dichiarazioni. Ebbene, volevo sottolineare che non ho parlato con nessun media e non ho intenzione di farlo a breve. Auguro a tutti una buona estate”.

DE VRIES IN F1 - A spingere Red Bull all'allontanamento di Nyck De Vries da Alpha Tauri è stato il rendimento al di sotto delle aspettative del pilota. L'olandese, strappato a Mercedes che gli aveva assicurato il sedile della Williams, non è riuscito a raccogliere punti in questa prima parte di stagione e nella lotta interna col compagno di box Tsunoda ha sempre avuto la peggio.