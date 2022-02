F1, day 2 test Barcellona: Ricciardo beffa Sainz in mattinata

f1-test barcellona

La Ferrarti continua a convincere, indietro la Mercedes con Hamilton

di

Simone Redaelli

Procede spedito lo sviluppo della Ferrari ai test di F1 di Barcellona. Carlos Sainz ha chiuso la mattinata della seconda giornata in seconda posizione con il tempo di 1:20.546, ma soprattutto al volante della F1-75 è stato il pilota con più giri percorsi, ben 71. Segno che la vettura della scuderia di Maranello è solida e al momento gode di un'ottima affidabilità. Nel pomeriggio toccherà a Leclerc portare avanti il lavoro. Ancora una volta davanti a tutti una McLaren con Ricciardo che ha beffato lo spagnolo di due decimi (1:20.355) negli ultimi minuti della sessione.

La Ferrari continua a convincere, ma è ancora troppo presto per i facili entusiasmi. Certo che è sempre meglio stare nelle zone alte della classifica e Sainz ha dimostrato solidità. Dietro la Rossa Gasly (Alpha Tauri), Albon (Williams), Stroll (Aston Martin) e Schumacher (Haas).

Indietro Red Bull e Mercedes: all'ottavo posto ecco Perez davanti a Hamilton, entrambi con non molti giri all'attivo. Il messicano, addirittura, alle 12:25 ha causato la prima bandiera rossa in un giorno e mezzo parcheggiando la sua RB18 nell'ultimo settore per un problema tecnico. Vettura poi riportata ai box dal carro attrezzi avvolta dai teli.

Ancora problemi per l'Alfa Romeo con(settimo) a lungo fermo ai box e in pista solo 17 giri. Ultima posizione per Ocon con la sua Alpine.