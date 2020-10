F1, cancellato il GP del Vietnam a causa del Covid-19

FORMULA 1

Il primo storico Gran Premio di F1 del Vietnam non si disputerà nel 2020. Lo hanno annunciato ufficialmente gli organizzatori dell'evento, spiegando che la decisione è stata presa vista la pandemia di coronavirus. Inizialmente previsto ad aprile, dopo lo stop e la creazione di un nuovo calendario del Mondiale, il Gp del Vietnam era stato spostato a novembre in attesa di conferma.

"Dopo numerose discussioni tra la Federation Internationale de l'Automobile (FIA), la Formula One World Championship Ltd, l'Hanoi People's Committee e la Vietnamese Motorsports Association (VMA), la Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC) si rammarica di annunciare che il Gran Premio del Vietnam di Formula 1 sarà annullato. Questa è stata una decisione estremamente difficile ma necessaria da raggiungere in considerazione della continua incertezza causata dalla pandemia globale di coronavirus", si legge in un comunicato degli organizzatori.

Tutti i biglietti già venduti saranno rimborsati.