F1 Brasile, Hamilton da 3° a 7°: "Chiedo scusa ad Albon"

Lewis Hamilton dopo la bandiera a scacchi è stato penalizzato di 5 secondi e ha perso il terzo gradino del podio. Il pilota della Mercedes è stato retrocesso in settima posizione per via del contatto nel finale con la Red Bull di Albon: "Gli chiedo scusa. Ho cercato di sorpassarlo, ho visto lo spazio, ma lui ha chiuso giustamente. Lì è stata colpa mia, devo dirlo onestamente“.

Molto sincero l'inglese che, però, è apparso preoccupato per le prestazioni della sua Mercedes: "Ero impotente quando Verstappen mi ha superato ed è successo già qualche volta quest’anno. Sicuramente dobbiamo spingere per migliorare questa situazione, ma è bello vedere che le Red Bull siano così competitive. Max ha fatto gara fantastica, quindi spingeremo in futuro per batterli. Io ho corso con il cuore”.