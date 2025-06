F1, Bottas pronto al ritorno: vicino l'accordo con Cadillac per il 2026

Valtteri Bottas è pronto a fare il suo ritorno in F1. Il finlandese, attualmente terzo pilota Mercedes, è infatti vicino a un accordo con Cadillac, team che farà il suo esordio ufficiale nel Circus a partire dal 2026, diventando l'undicesima scuderia in griglia. Nei giorni scorsi si era parlato a lungo di un interessamento degli americani per Bottas, tanto che lui stesso aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un video piuttosto emblematico, nel quale gli veniva mostrata una Cadillac e lui ne apprezzava particolarmente i sedili, chiedendo se entrambi fossero liberi. Alla domanda se volesse sedercisi, però, Valtteri rispondeva: "Non ancora".