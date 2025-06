Alonso, che gaffe: pubblica un coro anti Juventus sui propri social

Una gaffe successa anche in preparazione al Roland Garros, con gli organizzatori che avevano pubblicato un video di avvicinamento scegliendo la versione sbagliata. La stessa cosa era capitata a giugno 2023 durante l’Europeo a squadre di atletica leggera al Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia. Infatti, nel corso della festa in pista per il trionfo dell’Italia, dagli altoparlanti era partita la canzone modificata con il coro da stadio.