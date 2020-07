F1, Bottas davanti ad Hamilton. Ferrari ok

F1 UNGHERIA

di

LUCA BUCCERI

E' la Mercedes di Valtteri Bottas la monoposto più veloce nella terza ed ultima sessione di libere del GP d'Ungheria. Il finlandese, con 1'15''437, precede di 42 millesimi il compagno di scuderia Lewis Hamilton. Terzo tempo per la RP20 di Perez (+0''161) davanti alla SF1000 di Leclerc (+0''344). Deludono ancora le Red Bull (Verstappen sesto a +0''647), ottavo crono per l'altra Ferrari di Sebastian Vettel (+0''914). F1, seconda giornata all'Hungaroring Getty Images

Le Mercedes si confermano ancora una volta le più veloci sull'asciutto. Dopo una seconda sessione di libere sul bagnato, le Frecce Nere tornano ad imporsi all'Hungaroring nella terza ed ultima sessione di libere in vista delle qualifiche del pomeriggio. Se ieri mattina, a parità di condizioni, era stato Hamilton a precedere di 86 millesimi il compagno di scuderia, oggi è Bottas a prendersi la "rivincita" piazzandosi davanti al pilota britannico con 42 millesimi di vantaggio. Una Mercedes che in questo fine settimana magiaro batte se stessa andando sotto il minuto e 16 secondi inizialmente minacciato dalla SF1000 di Leclerc.

Note positive per la Ferrari che col pilota monegasco viaggia con un ritardo di appena 344 millesimi da Bottas, ma con la consapevolezza di essersi migliorata rispetto alle uscite precedenti. Dati alla mano a Budapest è un Leclerc migliorato a confronto dello stesso pilota che lo scorso anno faticava tra le curve dell'Hungaroring. Nell'ultimo settore della pista di Mogyorod il giovane ferrarista è infatti riuscito a migliorarsi più di un decimo rispetto alla qualifica 2019 nello stesso punto in cui l’anno scorso perdeva quattro decimi. Davanti alla SF1000 del monegasco si piazza la Racing Point di Sergio Perez, a 161 millesimi dalla Mercedes.

Per trovare la seconda Ferrari, quella di Vettel, bisogna scivolare fino all'ottavo posto (+0''914). Prima della Rossa si trovano infatti la RP20 di Stroll (+0''596), Max Verstappen (+0''647) e Norris (+0''756). Undicesimo tempo per il futuro pilota Ferrari Carlos Sainz Jr. che spinge la sua McLaren a 1'16''545.