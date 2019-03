F1, Binotto: "In Bahrain mi aspetto una Ferrari migliorata" Il team principal di Maranello spera di "vedere l'effetto delle correzioni che abbiamo apportato" Facebook

25/03/2019

Si è lavorato tanto in questi giorni a Maranello sulla SF90 e il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, non vede l'ora di arrivare in Bahrain, dove domenica si correrà il secondo GP della stagione di F1, per avere un responso. "Il Bahrain è diverso da Melbourne, trazione e frenata saranno importanti - ha avvertito - . Ci aspettiamo di vedere l'effetto delle correzioni che abbiamo apportato, anche se siamo consapevoli che i nostri avversari saranno ancora una volta molto forti. Però non vediamo l'ora di scendere in pista e confrontarci con loro".

"Come squadra - dice ancora Binotto - dobbiamo verificare di aver capito e gestito le aree di debolezza che in Australia, per tutta una serie di fattori, non ci hanno permesso di sfruttare appieno il potenziale della vettura".

VETTEL: "VIETATO COMMETTERE ERRORI" Il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2019 va in scena in Bahrain, sulla pista di Sakhir e la Ferrari va subito a caccia del riscatto dopo la delusione nel gp d'Australia. "Dal punto di vista del pilota - le parole di Sebastian Vettel - la pista del Bahrain a livello di difficoltà si può configurare come normale. Detto questo, non è sempre facile prendere il ritmo giusto nelle prove perché la pista è sporca di sabbia e spesso tira un forte vento. Quindi in molti casi ogni giro di pista è diverso dal precedente e questo può fare la differenza specie in qualifica: basta essere fuori dalla traiettoria ideale anche di pochi centimetri che le ruote iniziano a pattinare e si perdono irrimediabilmente dei decimi". "Qui ogni errore si paga caro in termini di tempo - insiste il tedesco della Ferrari - per la stessa ragione bisogna essere molto cauti nel portare i sorpassi, aspettando un piccolo errore del pilota davanti per provare a passargli davanti. I punti ideali per attaccare? Alla curva 1 e alla curva 14, dopo due lunghi rettilinei".

LECLERC: "SPERO IN UN BUON RISULTATO" Dopo l'esordio sulla Ferrari in Australia, Charles Leclerc guarda con fiducia alla prossima gara, domenica in Bahrain, dove spera "di portare a casa un buon risultato". "E' una pista piuttosto tecnica, dove spesso noi piloti incontriamo condizioni estreme - dice il monegasco - . Per questo è interessante provare tante diverse configurazioni durante le prove libere così da essere preparati ad ogni evenienza". "Si tratta di un tracciato su cui mi piace molto guidare - ha aggiunto il giovane pilota - . Vi ho gareggiato in Formula 2 e ho raccolto subito delle soddisfazioni. Nella scorsa stagione è stata un po' più dura ma ero solo agli esordi della mia carriera di Formula 1. Quest'anno non vedo l'ora di scendere in pista a Sakhir con la Ferrari: voglio portare a casa un buon risultato".

