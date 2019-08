F1 Belgio, la Ferrari riparte forte: uno-due Vettel-Leclerc nelle Libere 1

di

DANIELE PEZZINI

Sebastian Vettel è stato il pilota più veloce nella prima sessione di libere del GP del Belgio, prima tappa del Mondiale F1 dopo il rientro dalla pausa estiva. Il tedesco ha chiuso in 1'44''574 con gomma soft, guidando l'uno-due Ferrari davanti a Leclerc (+ 0''214). Terzo e quarto tempo per le Red Bull di Verstappen (+ 0''933) e del neopromosso Albon (+ 1'010), seguiti dalle Mercedes di Bottas e Hamilton, che però hanno girato con gomma media. F1, vacanze finite Getty Images

È ripartito con il piede giusto il Mondiale della Ferrari, che affronterà la seconda parte di stagione con l'obiettivo di portare a casa almeno un successo di tappa. Spa e Monza sembrano le occasioni più ghiotte per le Rosse, che già in FP1 hanno messo le cose in chiaro. Seb e Charles si sono messi a dettare il ritmo, rifilando praticamente un secondo a Verstappen e al nuovo "torello" Albon, che si è mostrato subito carichissimo, ma che è già consapevole di dover scontare una penalità per sostituzione della power unit, che lo costringerà a partire da fondo griglia.

Mattinata un po' in ombra per le Mercedes, fin qui dominatrici assolute della stagione, che hanno scelto di simulare la qualifica solamente con le gomme medie. Bottas (freschissimo di rinnovo per il 2020) ha chiuso 5° a + 1''308, Hamilton 6° a + 1'399. Per il leader del Mondiale, in particolare, è stata una sessione tutt'altro che lineare: prima un problema al pedale dell'acceleratore, poi uno alla trasmissione dei dati telemetrici lo hanno a lungo costretto ai box, portandolo a girare in pratica per soli 30 minuti.



In top 10 hanno chiuso anche le due Racing Point di Stroll (7° a + 1''624) e Perez (9° a + 1''859), insieme alla Renault di Ricciardo (8° a + 1''852) e alla McLaren di Sainz (10° a + 1''983). Lontane al momento le due Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi, rispettivamente 13° e 15° a circa 2 secondi e mezzo di ritardo. Nessun problema, almeno in apparenza, per il finlandese, che era arrivato a Spa con un leggero infortunio alla gamba costringendo il team a cautelarsi con la "convocazione" di Ericsson. Terzultimo, davanti solo alle due Williams, Pierre Gasly, tornato in Toro Rosso dopo la retrocessione avvenuta in seguito al GP d'Ungheria.

LIBERE 1, I TEMPI

CALENDARIO E CLASSIFICHE