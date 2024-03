Qualifiche F1 Australia, Verstappen: "Sarà gara interessante". Perez: "Potevo fare meglio"

gp australia

L'olandese sorride e ammette: "Non mi aspettavo questa pole". Il messicano sfida le Ferrari

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen è super a Melbourne nelle qualifiche di F1 per il GP in Australia. L'olandese sbriciola il precedente record della pista per conquistare una pole che al parco chiuso ha definito inaspettata: "Non troppo attesa, ma sono soddisfatto. È stata una giornata complicata, Ferrari è molto veloce e ci sono tanti punti di domanda per domani".

PEREZ: "POTEVO FARE DI PIÙ"

Terza casella in griglia, alle spalle di Sainz, per Sergio Perez che aprirà la seconda fila con la Red Bull: "Potevo fare qualcosa di più, il primo settore non è andato bene come potevo ma sono soddisfatto. Credo ci sia stata un'ottima progressione e domani possiamo lottare al pari di Ferrari e delle altre. La gara sarà lunga, domani vedremo perché abbiamo cambiato strategia. Vediamo chi sopravvive col degrado