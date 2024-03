Libere F1 Australia, Leclerc: "Dobbiamo spingere". Sainz: "Non sono al 100%"

gp australia

Venerdì che fa sorridere i piloti Ferrari che però non si fidano delle Red Bull. Il team principal Vasseur: "Direzione giusta"

Charles Leclerc e Carlos Sainz chiudono positivamente il venerdì di libere della F1 a Melbourne per il GP d'Australia. Primo tempo in libere 2 per il monegasco, che al termine della sessione si è detto soddisfatto: "Siamo in una condizione migliore rispetto alle prime due della stagione, ma le Red Bull non stavano spingendo e dobbiamo aspettare per capire il loro potenziale". Sainz, al rientro dopo l'operazione, è pù cauto: "Non sono al 100%, ma siamo tutti vicini".

LECLERC: "ABBIAMO BUONE POSSIBILITÀ"

Il monegasco, commentando il venerdì di libere, ha sottolineato: "Siamo in una condizione migliore rispetto alle prime due della stagione, ma le Red Bull non stavano spingendo e dobbiamo aspettare per capire il loro potenziale. Sono avanti, ma noi possiamo avere una buona possibilità. Il passo gara è forte, ma è difficile fare paragoni perché tanti hanno avuto traffico e noi siamo andati in pista in libertà. Ma meglio iniziare bene, ma dobbiamo spingere".

SAINZ: "POLE? CHISSÀ..."

Terzo tempo per lo spagnolo che si è detto fiducioso: "Mi sento abbastanza bene, non sono al 100%, ma ho completato tutto il programma. Leclerc è stato molto veloce, io ho cercato di prendere il ritmo. Non so quale sia il mio limite, devo ritrovare fiducia per essere più veloce domani. Chissà per la pole, siamo tutti vicini". Vedi anche Formula 1 F1 Australia: Leclerc e Ferrari dominano le libere, Verstappen insegue

VASSEUR: "GIORNATA INCORAGGIANTE"

E il team principal Frédéric Vasseur non vuol sentire parlare di Ferrari in versione Red Bull: "Dobbiamo concentrarci su di noi, anche le Red Bull avranno le loro cose da fare. Ma sicuramente è andata bene, per Sainz che ha fatto uno stint lungo senza dolori e può voltare pagina, anche Leclerc è andato bene ed è stato costante. È incoraggiante, ma ogni giorno è a sé. Domani si riparte da zero per le qualifiche. Non si può essere completamente soddisfatti perché se no non si ha la giusta motivazione, ma la direzione è quella giusta. Il passo è stato buono, anche Red Bull ha avuto problemi e non sono al 100%. Ma oggi è andata liscia e senza problemi"