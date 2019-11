F1 Abu Dhabi: Bottas domina le Libere 1, Ferrari in difficoltà

GP ABU DHABI

di

DANIELE PEZZINI

Valtteri Bottas è stato il pilota più veloce nel primo turno di libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del 2019. Il finlandese, che ha montato una nuova power unit e partirà in ogni caso da fondo griglia, ha chiuso in 1'36''957, tenendosi dietro la Red Bull di Verstappen (+ 0''535) e l'altra Mercedes di Hamilton (+ 0''634). Pesanti i distacchi delle Ferrari: Vettel 5° a + 1''949 e contro le barriere nel finale, Leclerc 7° a + 2''292. F1, via all'ultimo weekend del 2019 Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Venerdì di libere sul circuito di Yas Marina: il GP di Abu Dhabi chiude un 2019 dominato ancora una volta da Hamilton e dalla Mercedes





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

È stata una sessione piuttosto movimentata, per quanto poco rappresentativa visto che qualifiche e GP si correranno la sera, quella che ha aperto il weekend finale del campionato. Bottas, già consapevole di doversi impegnare in una super rimonta in gara, non si è risparmiato e ha fatto il vuoto sulla concorrenza, rifilando mezzo secondo alla coppia Verstappen-Hamilton, per altro con una mescola di svantaggio (media contro soft).

In casa Ferrari invece, dopo il disastro e le polemiche di Interlagos, sembra continuare il periodo nero: pesanti (ma probabilmente poco veritieri) i distacchi sui tempi, a cui va ad aggiungersi il botto finale di Vettel, che mentre spingeva nel suo ultimo giro lanciato è finito in testacoda e ha mandato la sua SF90 contro il guard rail di curva 19, distruggendo la posteriore sinistra. Da valutare l'entità del danno, che comunque non è sembrato particolarmente grave. Il 6° tempo della Haas di Grosjean, che si è messo a sandwich tra le Rosse, lascia comunque intendere che quando calerà la sera Seb e Charles saranno pronti a tornare nelle posizioni di competenza.

Buon 4° tempo per Albon con l'altra Red Bull (+ 1''127), mentre in top 10 alle spalle di Leclerc hanno chiuso anche Magnussen con l'altra Haas, un positivo Giovinazzi con la prima Alfa Romeo (reduce dal miglior risultato stagionale con il 5° posto in Brasile) e la Renault di Hulkenberg, all'ultimo GP prima dell'addio forzato al Circus.

Guai invece per Ricciardo, che a mezzora dalla fine ha dovuto parcheggiare la sua Renault a bordo pista con il motore in fiamme per una evidente perdita d'olio, costringendo i commissari a sventolare le bandiere rosse e interrompere il turno per circa 15 minuti.

LIBERE 1, I TEMPI

CALENDARIO E CLASSIFICHE