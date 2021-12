F1, a Jeddah Max Verstappen vince il Mondiale se...

La Formula 1 è di scena a Jeddah per il penultimo appuntamento del Mondiale 2021 e il Gp d'Arabia Saudita potrebbe essere già decisivo per l'assegnazione del titolo iridato. Numeri alla mano, infatti, Verstappen potrebbe laurearsi campione del mondo per la prima volta in carriera conquistando 18 punti in più di Hamilton. Al momento Max è a +8 rispetto a Lewis e con un vantaggio di 26 punti alla fine della gara di Jeddah chiuderebbe i giochi definitivamente poiché il britannico non potrebbe più raggiungere il numero di vittorie nei singoli Gran Premi dell'olandese. Situazione difficile, ma non impossibile.

