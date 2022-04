F1, Imola Sprint Race: vince Verstappen su Leclerc, Perez completa il podio

GP EMILIA ROMAGNA F.1 SPRINT

Il campione del mondo approfitta dei problemi di consumo pneumatici del ferrarista e vince la prima gara del sabato del 2022

Max Verstappen e Charles Leclerc, ancora loro: il campione in carica ed il leader della classifica generale si danno battaglia per tutti i ventuno giri della Sprint Race di Imola. Scattato meglio dell'olandese, il ferrarista ha tenuto la leadership per tre quarti di gara ma (in difficoltà con gli pneumatici) ha subito nell'ultimo terzo di gara la rimonta dell’olandese ed il sorpasso da parte della Red Bull al penultimo giro. Sergio Perez completa il podio mentre Carlos Sainz rimonta dalla decima casella del via fino al quarto posto finale. Norris e Ricciardo quinto e sesto con le McLaren. Mercedes fuori dalla top ten: undicesimo Russell, addirittura quattordicesimo Hamilton! Il primo round di Imola va a Verstappen



























































































Leclerc scatta meglio di Verstappen e prende la testa della gara davanti all’olandese ed a Norris che non riesce ad approfittare della partenza imperfetta del campione del mondo. Battaglia serrata tra Perez, Ricciardo e Magnussen al Tamburello ma passano tutti e tre. Alonso perde un paio di posizioni. Safety car per l’uscita di pista di Guanyu Zhou alla Piratella dopo un contatto con Pierre Gasly. La gara riparte al quinto dei ventuno giri in programma: Leclerc tiene la prima posizione. Al settimo passaggio Sainz supera Alonso e sale al settimo posto (tre guadagnati dal via), all’ottavo Perez supera Magnussen davanti ai box per il quarto. Il danese scala poi in settima posizione, superato anche da Ricciardo e Sainz.

In testa, Leclerc mantiene sopra il secondo pieno il proprio vantaggio su Verstappen che però tiene duro. Al 14esimo giro (due terzi di gara), Sainz salta anche Ricciardo ed entra nella top five (cinque posizioni guadagnate). Forcing finale di Verstappen che prova ad avvcinarsi alla Ferrari di Leclerc, alle prese con problemi di graining. Quattro decimi al 17esimo giro tra i due, due al passaggio successivo. Norris intanto sale in quarta posizione. Verstappen attacca e passa al ventisimo giro, senza possibilità di replica da parte del ferrarista. Perez completa il podio, resistendo al rush finale di Sainz, autore comunque di una prestazione maiuscola. I due formeranno quindi la seconda fila del GP dell'Emilia Romagna mentre la terza sarà tutta McLaren grazie al quinto ed al sesto posto di Norris e Ricciardo nella Sprint. Magnussen (scattato dallA seconda fila), retrocede al traguardo fino all'ottava, preceduto da Valtteri Bottas. Disastro Mercedes: Russell scatterà dalla sesta fila con Tsunoda, Hamilton dalla settima con Vettel (che lo ha preceduto al traguardo in 13esima posizione): undici titoli in una fila sola, ma parecchio in ribasso...

Fuori dai primi otto della classifica, i due piloti Mercedes non muovono la loro classifica. Russell perde così la seconda piazza della generale che - con Leclerc al comando con 78 punti - torna all'altro ferrarista Sainz che l'aveva persa a Melbourne: 38 punti contro i 37 dello stesso Russell, ora "braccato" da Perez (36). Verstappen sale a quota 33, superando Hamilton che rimane fermo a 28 e dede ora guardarsi le spalle da Lando Norris ed Esteban Ocon, appaiati a quota 20.