Emozione Mick Schumacher: "Il mio cuore batteva forte"

"Il mio cuore batteva forte", così Mick Schumacher ha commentato la prima vittoria della carriera in Formula 2. Una domenica fantastica per il figlio di Michael: "Mia madre con tutta la mia famiglia é qui. Ci sono mi sorella, il suo ragazzo e anche mia nonna. É speciale averli qua!". Ora tutti sognano di vederlo in Formula 1, ma il tedesco frena: "Credo che solo il tempo possa dire quando sarò pronto per la F1. Magari tra un anno, magari tra due o tre. Oggi la prima vittoria é un passo importante ma non posso ancora dire quando sarò pronto per dare il salto di categoria".