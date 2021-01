Dove eravamo rimasti? La Williams  sceglie Button... ventuno anni dopo!

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Con la Williams aveva esordito poco più in Formula Uno poco più che ventenne nel 2000, alla Williams Jenson Button torna quest'anno con un contratto pluriennale di consulente senior, chiamato dai nuovi proprietari del fondo d'investimento USA Dorilton. La "mission" del campione del mondo del 2009 sarà quella di portare un contributo d'esperienza ad una squadra storica ma in profonda crisi e dalla quale - la scorsa estate - è fuoriuscita la famiglia che l'aveva fondata e poi diretta per quarantaquattro anni.

Un ritorno all'antico ma solo fino ad un certo punto per Button, quarantuno anni appena compiuti (lo scorso 19 gennaio) perché la Williams che Jenson ritrova ha appunto da poco più di cinque mesi ha completamente cambiato pelle, volto, identità rispetto alla squadra a conduzione familiare nella quale l'allora giovane promessa from... Frome era approdata al'inizio di una carriera nel Mondiale che, attraverso le successive esperienze Benetton, Renault, BAR e Honda lo avrebbe poi portato alla conquista del titolo con la Brawn GP del 2009 (unico sfuggito a Red Bull e Mercedes dal 2008 ad oggi). E poi alla lunga "discesa" - però non del tutto priva di soddisfazioni - con la McLaren, fino al ritiro a fine 2016 ed al rientro one-off al GP di Monaco dell'anno seguente in sostituzione di Fernando Alonso, impegnato alla 500 Miglia di Indianapolis.

"Sono felicissimo di poter tornare a dire di aver firmato per la Williams. La prima volta avevo ancora diciannove anni e quel momento cambiò la mia vita e, nonostante siano trascorsi vent'anni, mi sembra di non essere mai andato via. Sarò eternamente a Sir Frank Williams per avermi dato fiducia e sono emozionato per questa opportunità di tornare ed aiutare il team a ritrovare la via del successo. C'èmolto da fare ma non ho dubbi sul brillante futuro che ci attende e non vedo l'ora di iniziare".

Come ha sottolineato Jost Capito , CEO di Williams Racing, Jenson lavorerà a stretto contatto con il team ai Gran Premi, anche a livello di rapporti con stampa e sponsor ma potrà continuare a fare il commentatore televisivo. Il suo compito principale sarà quello di fornire consigli e consulenze alla squadra e di contribuire alla crescita dei piloti del vivaio Williams e dei due titolari Russell e Latifi. Consigli e consulenze dei quali ha molto più bisogno (ma con margini di miglioramento non così ampi) il canadese Nicholas e dei quali ha invece già dimostrato (un mese e mezzo fa in Bahrain) di poter fare tranquillamente a meno il suo connazionale George...!