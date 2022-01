Dopo Aston Martin, prima della Ferrari: scende in campo l'11 febbraio la nuova McLaren

FORMULA 1

Lo storico team britannico è il terzo in ordine di tempo (dopo Aston Martin e Ferrari) ad annunciare la presentazione della nuova monoposto.

di

STEFANO GATTI

Con una breve e... intrigante clip video sui propri account social, McLaren fissa nella data di venerdì 11 febbraio la presentazione della MCL36 (powered by Mercedes) con la quale Lando Norris e Daniel Ricciardo proveranno ad andare a caccia della rivincita della sfida persa nel 2021 con la Ferrari per il terzo posto nel Mondiale Costruttori, nonostante la doppietta... in casa del nemico, firmata lo scorso mese di settembre a Monza dal pilota australiano davanti al più giovane collega britannico.

Non si tratterà però solo della monoposto di Formula Uno... L'evento in streaming dal McLaren Technology Centre di Woking sarà allargato ai programmi Indycar, Extreme E ed Esports della McLaren stessa. Ovvio però che il focus sarà quello della monoposto che scenderà in pista nei test della seconda metà di febbraio a Barcellona e poi in quelli che - tra il 10 ed il 12 marzo a Sakhir - precederanno il via del Mondiale con il Gran Premio del Bahrein nel weekend del 18-20 marzo. A ruote ancora ferma, la missione degli uomini di Zak Brown sembra essere (nuovamente) un nuovo testa a testa con la Ferrari, alla quale la McLaren ha lungamente conteso il terzo posto nel Mondiale Costruttori, perdendo contatto dalla Rossa proprio all'indomani della clamorosa doppietta Ricciardo-Norris a Monza, propiziata dalla potenza della PU Mercedes sui lunghi rettilinei dell'Autodromo Nazionale ma anche... dall'altrettanto (anzi di più...) clamoroso "pile-up" di Hamilton e Verstappen alla Prima Variante.