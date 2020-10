 Doccia fredda per Mick Schumacher, slitta il debutto con l'Alfa: Abu Dhabi prossima occasione?

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Sarebbe stata una "prima volta" particolarmente significativa, quella di Mick Schumacher in pista con l'Alfa Romeo insieme ai piloti del Mondiale. Non più un test protetto ma un confronto diretto, sulla pista che ha visto suo padre Michael aggiudicarsi per cinque volte il GP d'Europa. Ma le chances di vedere Mick in azione in uno degli ultimi sei appuntamenti del Mondiale non mancano: Abu Dhabi l'occasione al momento più gettonata.

Per caratteristiche del tracciato e per tradizione, Il tracciato di Yas Marina non è certo all'altezza di quello del Nuerburgring, ma la prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, il secondo weekend di dicembre, sembra a questo punto l'occasione più indicata per "recuperare" i novanta minuti di prove persi oggi dal giovane Mick (e da tutti i suoi colleghi) a causa del maltempo. Al momento però non sono da escludere a priori il GP del Portogallo (in programma tra due fine settimana) e quello di Turchia di metà novembre. Trattandosi però di circuiti sui quali il Mondiale non ha mai fatto tappa (Portimao) o manca da tempo (ultim o GP a Istanbul nove anni fa), ragioni di opportunità lasciano intendere che non venga privato di prezioso "track time" Antonio Giovinazzi. Anche se lo stesso discorso valeva per il Nuerburgring, dove il Mondialer torna per la prima volta dal 2013. Da escludere invece Imola: il GP dell'Emilia Romagna si svolge infatti su di un programma ridotto a due giornate (come accadrà questo weekend, ma per cause di forza maggiore!) , con una sola sessione di prove libere e poi le qualifiche al sabato. Ugualmente da escludere i due GP in programma in Bahrein l'ultimo weekend di novembre ed il primo di dicembre in quanto, in entrambe le occasioni, Schumacher si troverà a Sakhir ma impegnato a difendere la leadership nelle ultime due tappe del campionato di Formula 2 e quindi mettere al sicuro il titolo della categoria cadetta.

Nell'attesa, Mick (che in attesa degli eventi si è a lungo "intrattenuto" in corsia box a parlare con Sebastian Vettel e con... Toto Wolff) trascorrerà il resto del weekend tedesco insieme al team Alfa Romeo, approfittandone quindi per accumulare esperienza, anche se non in pista. Lo stesso farà il suo compagno di "disavventura" Callum Ilott che avrebbe dovuto disputare il primo turno di prove libere del GP dell'Eifel al volante della Haas-Ferrari il cui abitacolo è abitualmente occupato da Romain Grosjean. Anche per il 22enne pilota britannico - primo inseguitore di Mick nella classifica generale della Formula 2 - il debutto è rinviato a data da destinarsi, sicuramente escludendo - come per il figlio di Michael - Imola e i due GP in Bahrein. Il prezzo più alto alto alla nebbia del Nuerburgring rischia di pagarlo Robert Shwarzman, compagno di squadra di Schumacher nel team Prema F.2 (e lui pure come Mick e Callum membro della Ferrari Driver Academy). Il "debutto" del giovane russo, coetaneo di Schumi Jr., è tuttora previsto proprio ad Abu Dhabi, anche se non è ancora stato comunicato se con Alfa Romeo oppure Haas. Il rischio a quetso punto è che Robert debba cedere il volante a uno dei suoi due compagni di vivaio nella FDA.