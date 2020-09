Delusione Ferrari, Vettel: "Usciti nel momento sbagliato". Leclerc: "Sarà difficile"

GP ITALIA

Il weekend del GP d'Italia inizia malissimo per la Ferrari che partirà dalla 13esima e 17esima posizione in griglia, mai così male dal 1969. Delusione cocente per Sebastian Vettel che non è riuscito ad acciuffare il taglio della Q2 dopo un'uscita dai box con tanto traffico in pista che non gli ha permesso di migliorare il proprio crono: "Quando siamo usciti dal box eravamo bloccati e non potevamo fare nulla. E' stato il momento sbagliato per uscire".

Per il quattro volte campione del Mondo è la qualifica peggiore di questa stagione: "Penso che il problema più grosso sia stata la confusione in pista, troppe macchine nello stesso punto che cercavano anche di superare. Dovevamo gestirla meglio, è semplice dirlo a posteriori ma non potevo fare di più. Weekend compromesso? No, la gara è domani e vedremo cosa riusciremo a fare".

Sarà settima fila invece per Charles Leclerc che in Q2 non è andato oltre il 13° tempo: "Non sono contento della posizione, nelle ultime due gare è stato veramente difficile. Abbiamo provato tanto, ma non abbiamo trovato la soluzione. Da parte mia posso dire che è andata bene, avevo pianificato bene già a partire dalla FP1 che questo weekend era importante sfruttare la scia. Il distacco con le macchine davanti andava bene, anche il giro".

Il monegasco però non vuole mollare di un millimetro: "Rimaniamo motivati, speriamo che dal Mugello possa andare meglio. Se c'è un treno di macchine con il DRS sarà difficile sorpassare domani".