Delusione Ferrari, Vettel: "Incubo, meglio non ci siano tifosi"

Un weekend da incubo per la Ferrari che a Monza, dopo appena 25 giri, perde entrambe le SF1000. Il primo ad arrendersi, a causa di un problema all'impianto dei freni, è stato Sebastian Vettel che in curva 1 non è riuscito a fermare la monoposto distruggendo le barriere in polistirolo: "E' difficile per tutto il team, ma siamo in questa posizione e dobbiamo fare il meglio per avere un finale di stagione degno". Per il tedesco solo una nota positiva: "Meglio che non ci siano i tifosi a guardarci".