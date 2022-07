Dalla Williams di Albon alla Mercedes di Hamilton: De Vries mette... la freccia

FORMULA UNO

Il campione in carica della Formula E dal 2021 è pilota di riserva della Casa di Stoccarda nel Mondiale

© Getty Images Secondo assaggio di Formula Uno 2022 per Nyck De Vries che prenderà parte al primo turno di prove libere del GP di Francia al posto di Lewis Hamilton per quella che è una delle due sessioni che da regolamento ogni squadra deve riservare ad un giovane pilota diverso dai due titolari. Per il campione in carica olandese della Formula E, alle prese con una stagione al di sotto delle attese nel Mondiale elettrico, i sessanta minuti al volante della W13 "gentilmente" lasciata libera da Hamilton seguono quelli vissuti lo scorso 20 maggio a Barcellona con la Williams powered by Mercedes.

Dalla Fw44 di Alexander Albon alla Freccia d'Argento di Sir Lewis: un bel salto in avanti per il 27 enne connazionale del campione del mondo in carica Verstappen. Con la responsabilità di fare bene (compatibilmente al programma di lavoro che gli verrà assegnato...) e la voglia di regalarsi una giornata serena nel bel mezzo - anzi ormai a buon punto - di un Mondiale elettrico (nonostante le vittorie nell'esordio stagionale di gara-uno a Diriyah e di gara-due a Berlino) vede Nyck "spiaggiato" all'ottavo posto di una classifica generale oltretutto guidata (all'indomani della doubleheader di New York) dal suo compagno di squadra nel team Mercedes EQ Stoffel Vandoorne che lo ha praticamente doppiato a livello di punteggio: 155 ad 83. Resta da vedere se - dopo il Paul Ricard - sarà ancora De Vries a tornare a bordo della W13 ed in quale weekend del Mondiale in corso, quando toccherà al "veterano" (!) George Russell fare posto... ad una giovane promessa!