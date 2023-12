Dal tramonto all'alba: lancio il 13 febbraio per l'erede della SF-23?

FORMULA 1

La presentazione della monoposto per il prossimo Mondiale arriverebbe otto giorni prima dei test invernali in Bahrain

© Getty Images Il tramonto è quello dei test post-campionato di martedì 28 novembre scorso a Yas Marina, ultimo giorno di lavoro della SF-23 prima della meritata (?) pensione. L'alba è (o meglio potrebbe essere) quella di martedì 13 febbraio. Questa la prima ipotesi di lancio della monoposto con la quale Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno il prossimo anno di scalfire e possibilmente scardinare la superiorità di Max Verstappen e della Red Bull. Mercedes permettendo, si capisce. Se così fosse, la presentazione (location: Maranello, con primi giri di pista annessi-a Fiorano), arriverebbe con ventiquattro ore di anticipo rispetto al vernissage "sanvalentiniano" di poco meno di dieci mesi fa.

Più o meno invariate - da un anno all'altro - le tempistiche rispetto ai test precampionato: quelli 2024 si svolgeranno da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio, con il Mondiale al via sullo stesso asfalto nel weekend da giovedì 29 febbraio a sabato 2 marzo. Nel mezzo, il filming day (potrebbe svolgersi giovedì 15 febbraio, per poi spedire tutto in Bahrain), che dal prossimo anno raddoppia la sua consistenza: da cento a duecento chilometri.